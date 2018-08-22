Одна из самых больших реанимаций открылась в московской больнице

Одна из крупнейших реанимационных служб Москвы существенно увеличила пропускную способность. В больнице имени Демихова открылось новое отделение, которое в год может принять полторы тысячи пациентов. Оно оснащено самым современным оборудованием. Можно не только проводить жизненно важное лечение, но и обследовать больного прямо в палате.

Открытия нового отделения реанимации врачи больницы имени Демихова ждали несколько лет. Теперь оказывать помощь пациентам станет в разы быстрее и эффективнее. Отделение оснащено самым передовым оборудованием. Возле каждой койки стоят аппараты искусственной вентиляции легких и мониторы, непрерывно контролирующие состояние пациента.

"Здесь электронная система мониторингового слежения, которая замыкается на пост, где дежурит реанимационная сестра. И любые изменения в показателях у любого пациента сразу фиксируются", — объясняет Сергей Переходов, главный врач больницы им. В.П. Демихова.

Ультразвуковой навигатор помогает медсестрам быстро и безошибочно вводить катетеры в вену. Еще одно достояние нового реанимационного отделения — переносные рентгеновские и УЗИ-аппараты.

"Наше реанимационное отделение оборудовано переносными аппаратами УЗИ, то есть не нужно никого никуда возить. Прямо на месте специалист выполняет ультразвуковое исследование", — показывает Сергей Переходов, главный врач больницы им. В.П. Демихова.

Новое отделение рассчитано на 12 мест. Занимает 2 этажа больницы: 7 коек вверху и 5 внизу. Ежегодно здесь смогут проходить лечение около полутора тысяч пациентов. Это уже второй блок общей реанимации в больнице. Первый находится в соседнем корпусе.

"Будем надеяться, что сейчас нагрузка на наше отделение в какой-то мере уменьшится, а возможность оказывать помощь жителям нашего города станет больше и лучше", — говорит Леонид Охинько, заведующий отделением общей реанимации больницы имени В.П. Демихова.

Больница имени Демихова одна из немногих в Москве, где есть такая большая реанимационная служба на 78 мест. Помимо отделений общей реанимации в больнице еще работают кардио и нейрореанимации, акушерское отделение анестезиологии, а также два реанимационных отделения для новорожденных.