"Я не Володя Шарапов": Конкин признался, что Вайнеры его терпеть не могли

Телеграмма с новостью о рождении детей – близнецов Ярослава и Святослава и приглашением на пробы в фильм "Как закалялась сталь" пришли к Владимиру Конкину в один день. Роль Павки Корчагина одномоментно сделала 22-летнего актера звездой всесоюзного уровня.

Однако не только слава пришла к нему после этого фильма, но и зависть коллег, особенно в театре. Кроме того, из-за этих съемок он полтора года не мог увидеть своих детей, а они знали папу только по фотографии, рассказал Владимир Конкин Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

Однако у миллионов зрителей Конкин все-таки больше всего ассоциируется с образом Володи Шарапова, которого он сыграл в легендарном фильме "Место встречи изменить нельзя".

Образ до такой степени "слился" с Конкиным, что он даже вынужден повторять: "Я – не Володя Шарапов".

Рассказывая о съемках в этой ленте, актер признается, что братья Вайнеры его "терпеть не могли", хотя и улыбались в глаза.

"Вайнер перед смертью сказал, что самый худший Шарапов – это Конкин", — рассказывает актер. Разумеется, тут же появились коллеги по актерскому цеху, которые уверяли, что они сыграли бы Шарапова лучше.

Однако режиссер фильма Станислав Говорухин не отказался от выбора Конкина на роль Шарапов, и зрительская любовь к этому персонажу подтверждает, что он был прав.

Сам актер, слава которого гремела на весь СССР, и в которого было влюблено немало женщин, в семейной жизни тоже сделал свой единственно верный выбор.

С женой Аллой, которая целиком посвятила себя семье, они вместе прожили почти 40 лет, вырастили троих детей и вместе прошли испытания и долгими разлуками, и болезнями. Алла буквально вытащила мужа с того света, когда врачи сделали Конкину сложнейшую операцию на сердце.

А потом выяснилось, что тяжело больна сама Алла, которая до последнего скрывала от мужа, что у нее рак.

За что она попросила прощение у Владимира перед своим уходом, благодаря каким трагическим событиям Владимир Конкин появился на свет, почему актер неоднократно уходил из театров, действительно ли стрелял в своего сына и как складывались его отношения с "Глебом Жегловым" – Владимиром Высоцким во время съемок "Места встречи"?

Откровенный рассказ об этом самого Владимира Конкина в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".