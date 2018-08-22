Прошедший ремонт легкомоторный самолет разбился и сгорел под Красноярском

Пожилой пилот погиб после крушения легкомоторного самолета в Берёзовском районе Красноярского края — 65-летний Петр Шевцов испытывал воздушное судно после ремонта, сообщает СКР. Последствия аварии сняли на видео.

"Аэропракт А-22" рухнул в поле около 13:30 22 августа примерно в 2,5 километрах от поселка Вознесенка, где находится аэродром малой авиации. Принадлежавший компании "Аэропром" самолет, как видно на кадрах, после столкновения с землей практически полностью сгорел. Пилот погиб на месте.

Следователи рассматривают различные версии авиакатастрофы, в том числе отказ техники и ошибка пилотирования — Шевцов выполнял пробный полет после ремонта воздушного судна.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации транспорта, повлекшее смерть по неосторожности".