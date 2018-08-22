В Тамбове на дискотеке мужчина избил пятерых человек. Видео

В минувшие выходные в тамбовском кафе произошла драка. В пять утра двигающиеся под музыку на танцполе мужчины столкнулись, и одному из них это не понравилось настолько, что он напал на своего оппонента.

Разъяренный 35-летний агрессор поколотил мощными ударами мужчину, который на свою беду нечаянно прислонился к нему спиной. А затем полез избивать разнимающих потасовку людей — досталось еще четверым.

По информации регионального УМВД в больницу с тяжелыми травмами были доставлены два человека — 23-летний мужчина с переломом основания черепа и 20-летний парень с закрытой черепно-мозговой травмой и рваной раной губы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Агрессору грозит лишение свободы сроком до 8 лет.