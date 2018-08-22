С бывшего главы ФСИН и его подельников взыскали 2,2 миллиарда

Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 2,2 миллиарда рублей в пользу ФСИН с Александра Реймера и других фигурантов дела.

Адвокаты заявили, что считают решение несправедливым. Как сообщает "Интерфакс", они намерены оспорить его в Мосгорсуде.

Летом прошлого года Александр Реймер, Николай Криволапов и Виктор Определенов были признаны виновными в особо крупном мошенничестве, а Криволапов еще и в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима и 800 тысячам рублей штрафа. Криволапов получил пять лет и восемь месяцев колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей. Определенов – шесть лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Также им было запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет. Суд установил, что подельники похитили 1,2 миллиарда рублей, которые были выделены на закупку электронных браслетов. Позже приговор им был смягчен, а назначенные штрафы отменены.