В Челябинской области жестко сел Ми-8

На аэродроме "Упрун" в Челябинской области совершил жесткую посадку и загорелся вертолет Ми-8, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Огонь на борту вертолета был оперативно потушен. Возможной причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность.

В ведомстве отметили, что на месте ЧП работает комиссия командования Центрального военного округа.