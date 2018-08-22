"Сосна" пошла в серию и заменит "Стрелу"

Первый серийный зенитный ракетный комплекс "Сосна" представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". ЗРК уже прошел государственные испытания и должен сменить в российской армии устаревшую "Стрелу-10М", пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Ростех".

"Сосна" – это комплекс малого радиуса действия: предельная дальность перехвата воздушной цели – 10 километров, высота – 5 километров. Всего в боекомплект ЗРК входит 12 ракет "Сосна-Р". Они оснащены комбинированной системой наведения: при старте команды ракете отдаются по радиосвязи, после отделения ускорителя, ее направляет на цель лазерный луч.

Боевая часть "Сосны-Р" также комбинированная. Если ракета проходит мимо цели, то взрывается и создает кольцо из металлических стрежней, которые могут перерубить важные коммуникации летательного аппарата. При прямом попадании в самолет или вертолет, ракета использует бронебойно-осколочную БЧ.

Основная задача ЗРК "Сосна" – защита войск от атаки с воздуха прямо на поле боя. Комплекс достаточно неприхотлив: одна боевая машина сама обнаружит и перехватит цель. Каждая ракета весит 38 килограммов, и экипажу ЗРК нужно всего 10 минут, чтобы полностью перезарядить "Сосну". А время реакции комплекса на угрозу составляет всего 5-8 секунд.