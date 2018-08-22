Песков о компенсациях Латвии и Эстонии: не нужно забывать о вкладе СССР в их инфраструктуру

Речи о компенсациях за "советскую оккупацию", о которых заявили в Эстонии и Латвии, нет, не стоит забывать о вкладе СССР в их инфраструктуру. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее главы министерств юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что планируют добиться от РФ взыскания ущерба за "советскую оккупацию"​​​.

Песков напомнил о том вкладе, который был внесен в развитие инфраструктурной, экономической и социальной сфер стран Прибалтики во времена СССР.