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22 августа 201814:38

На Старый Арбат предложили вернуть движение и светофоры

Ася Добровольская/ТАСС

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что на Старый Арбат можно было бы вернуть автомобильное движение. По его словам, "люди очень любят машины, в них есть своя прелесть".

"К тому же, Старый Арбат немного длинноват для пешеходной зоны", — сказал Кузнецов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Кроме того, он считает, что это позволит "работать тем функциям, которые нуждаются в подъезде транспорта более платежеспособных покупателей".

Кузнецов считает, что на Старом Арбате возможна организация "нормального, корректного автомобильного движения, со светофорами и на невысокой скорости".

При этом он отмечает, что уход транспорта со Старого Арбата для него "является все еще открытым вопросом", но его мнение "не обязательно отражает мысли всех членов команды Сергея Семеновича" (Собянина).

Пешеходной улицей Старый Арбат стал в 1986 году, его протяженность примерно 1,2 километра.

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