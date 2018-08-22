РФС дисквалифицировал форварда "Краснодара" Ари на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать нападающего "Краснодара" Ари на три матча за грубую игру против защитника "Спартака" Самуэля Жиго. Заседание КДК РФС состоялось 22 августа в Доме футбола.

"За агрессивное поведение Ари дисквалифицирован на 3 матча чемпионата России", — приводит слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца РИА Новости. Напомним, что бразилец ударил головой защитника красно-белых Жиго.

Кроме того, футбольный клуб "Краснодар" подвергся денежному штрафу в размере 20 тысяч рублей за бросание болельщиками команды посторонних предметов на поле в матче со "Спартаком".