Тяжелые танки возвращаются. УВЗ готов сделать "Армату" с очень мощным орудием

Танк Т-14 "Армата" могут вооружить мощным 152-миллиметровым орудием. Технологический задел для этого есть, но нужно решение главного заказчика – Министерства обороны России, пишет агентство ТАСС со ссылкой на "Уралвагонзавод".

"Армату" с таким орудием уже успели назвать "тяжелым танком". Хотя эти боевые машины по весу давно никто не делит. Сейчас фактически есть только один класс – ОБТ, или основные боевые танки. Они совмещают в себе подвижность "легких" и "средних" машин с броней и мощным вооружением "тяжелых".

Однако, если Т-14 все-таки получит 152-миллиметровую пушку, которую обычно ставят на самоходные артиллерийские установки, то это будет менее быстрая, но почти неуязвимая и разрушительная боевая машина.

Напомним, что российские вооруженные силы заказали первую партию Т-14 "Армата". Речь идет о 100 машинах со стандартными 125-миллиметровыми орудиями, которые уже поступают в войска.