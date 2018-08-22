Момент нападения на полицейских в Клину сняли на видео

Порезавший ножом полицейских агрессивный житель подмосковного Клина на допросе заявил, что он лишь защищался от избивавших его стражей порядка. Один из двух пострадавших патрульных снял момент нападения на видео.

Предполагаемым зачинщиком конфликта считают 23-летнего Денис Н. — поздним вечером 21 августа он повздорил с жителем многоэтажки в проезде Котовского и набросился на него с кулаками. Соседи вызвали правоохранителей, но стоило им появиться, как вооруженный ножом молодой человек пошел в атаку — этот момент попал в объектив камеры.

Полицейским все же удалось совладать с дебоширом, хотя тот не бросил нож даже после двух предупредительных выстрелов. Денис отделался ссадинами, а вот патрульные получили ножевые ранения рук и спины и были госпитализированы.

Объяснять свое поведение молодой человек отказался, свалив всю вину на якобы избивших его полицейских.