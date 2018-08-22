Защитник "Спартака" Кутепов вернулся в общую группу после травмы

Защитник московского "Спартака" и сборной России Илья Кутепов полностью восстановился после повреждения голеностопа, полученного им еще на чемпионате мира по футболу в матче против команды Хорватии. 22 августа он принял участие в тренировке красно-белых в Тарасовке.

Как сообщает официальный сайт "Спартака", Кутепов вернулся в общую группу. Вместе с остальными игроками команды он готовится к матчу пятого тура чемпионата России с московским "Динамо", который состоится 25 августа.

Ранее появилась информация, что 25-летнего футболиста, который здорово проявил себя на чемпионате мира-2018, хотят видеть в своем составе "Зенит" и "Краснодар".