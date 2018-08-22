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22 августа 201815:51 Дмитрий Иванов

Спилил и увез: на депутатской даче появились качели с детской площадки

Новосибирские активисты сняли на видео, как местный депутат спиливает качели на детской площадке — якобы из-за их аварийности. Правда, в тот же день конструкцию вновь установили — возле дачи народного избранника.

Поселок Краснообск. Здесь, в основном, живут семьи ученых сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук. Поселок, имеющий статус наукограда, активно строился в 70-80-е прошлого века и, вероятно, тогда же были установлены во дворе одной из девятиэтажек качели, вокруг которых сейчас разгорелся настоящий конфликт.

На видео, снятом общественниками накануне, видно, что качели выкапывают, грузят на технику и увозят с территории двора. На вопросы — почему и зачем — председатель комиссии по вопросам благоустройства, дорожному и коммунальному хозяйству Александр Лысиков (и он же — депутат поселкового совета) отвечает, что качели уже старые находятся в аварийном состоянии и пользоваться ими уже опасно.

Депутату возражают: мол, можно отремонтировать, заменить цепи, Да, качели были в запущенном состоянии, непокрашенные, но толщина металла, его прочность, говорит, о надежности их, считают общественники, жители Краснообска: нужен только ремонт, замена узла подвеса и болтов, то, что изнашивается. Но, как выяснилось, не на металлолом увезли качели, а отправили их в другое место. И местные жители уже сфотографировали их недалеко от поселка, на территории садового товарищества "Тихие зори", где депутат является заместителем председателя правления. Очевидцы утверждают, что качели не огорожены и стоят рядом с одним из участков. Дескать, комиссия Краснообска признала качели аварийными, их демонтировали, а правление садового товарищества обратилось с просьбой передать качели им. Там будет открываться детская площадка, и дачники на свой страх и риск отремонтируют качели.

Но почему нельзя было качели эти отремонтировать здесь, во дворе, где стояли десятилетиями, и где тоже качались, а в дачном поселке отремонтировать оказалось возможным? На эти вопросы у жителей девятиэтажек пока нет ответа. И надо сказать, что это не первый уже конфликт депутата и жителей Краснообска — в этом году они уже боролись против установки парковки на месте газона недалеко от детского сада.

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