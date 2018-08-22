Порошенко: как же до черта у Путина адвокатов в украинском политикуме

Петр Порошенко пожаловался на то, как много украинских политиков разделяют мнение Владимира Путина по поводу ответственности за ситуацию в Донбассе. На форуме ветеранов в Киеве президент Украины сказал:

"Меня как президента шокирует другое, как же до черта у него адвокатов сейчас в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину".

По его словам, эти политики так ослеплены внутренней борьбой, что повторяют тезисы Кремля. Кроме того, как сообщает РИА Новости, Порошенко заявил, что никогда не согласится на российские предложения по достижению мира в Донбассе. Он уверен в том, что ключ от мира в Донбассе находится "не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе", а в Кремле.

Между тем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась из-за нежелания киевских властей урегулировать ситуацию в Донбассе.

В феврале 2018 года на Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". Документ позволяет президенту применять армию на востоке страны без объявления войны.