Как звучит "Зарядье": в концертном зале опробовали уникальную акустику

Историческое событие в "Зарядье": в новом концертном зале начались первые акустические испытания с участием российского национального оркестра. Пространство, где рождается идеальный звук, создавали ведущие японские инженеры.

Звуки музыки в зале "Зарядье", наконец, сменили строительный шум. На сцене российский национальной оркестр под управлением Михаила Плетнева. Этого события ждала музыкальная общественность не только нашей страны, но и всего мира. Акустика в зале действительно особенная. Ее делали по индивидуальному проекту специально для "Зарядья". Авторы — специалисты из Японии, до этого проектировавшие зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе.

Инженеры начали работу над звуковой системой на этапе проекта. Ни одна арка, ни один переход или выступ на стене здесь не спроектирован просто так. Фактически залу предана идеальная форма, чтобы звук правильно отражался и звучал так, как нужно. А помогут этому процессу стены из специальных панелей. Они сделаны, как говорят специалисты, из акустически мягких сортов дерева. Например, красное дерево махагони, которое растет только в тропиках. А пол выложен из аляскинского кедра, что тоже важно для акустики.

"Породы деревьев подбирали наши японские специалисты, это были их требования. Это все специальные породы деревьев, которые акустические помогают звуку, так сказать, лететь по залу", — рассказывает Ольга Жукова, генеральный директор концертного зала "Зарядье".

Произведение, которое стало тестовым для "Зарядья", симфоническая поэма "Станислав и Анна" польского композитора Мечислава Карловича. По словам музыкантов, это новый уровень звучания. До этого в наших концертных залах такого не было.

Маэстро Михаил Плетнев оценил не только само качество звучания, но и то, что оно может меняться и улучшаться в зависимости от того, что ты играешь.

"Много возможностей для эксперимента в плане звука, очень много возможностей видоизменять эту акустику, чем мы сейчас и занимаемся", — говорит дирижер Михаил Плетнев.

Музыканты во время исполнения могут сидеть на разной высоте, именно это и настраивают рабочие во время перерыва. Концертный зал "Зарядье" уже прозвали трансформером из-за возможности перестраиваться под любое мероприятие. Оркестровая яма может быть и не ямой вовсе, а простой площадкой. А зрительные места при помощи специальных механизмов убираются внутрь. Зрители смогут все это оценить уже 8 сентября. На сцену "Зарядья" выйдет Валерий Гергиев с оркестром Мариинского театра.