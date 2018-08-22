Харьковские подростки осквернили памятник расстрелянным солдатам

Группа подростков осквернила установленный в Харькове памятник 19 солдатам, расстрелянным во время Великой отечественной войны. Свой "подвиг" вандалы не просто сняли на видео, но и выложили его в открытый доступ. Областная прокуратура уже начала проверку.

"Героем" ролика стал 13-летний ученик одной из школ Немышлянского района, который проспорил друзьям и вынужден был выполнить их желание. Приятели настояли на том, чтобы он забрался на мемориал и помочился.

Местная прокуратура возбудила уголовное дело по статье ""Надругательство над памятником, воздвигнутым в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев", и будь школьник совершеннолетним, ему бы грозило от 4 до 7 лет лишения свободы. Теперь же ответственность понесут его родители — их ждет штраф, отмечает издание "В городе".

Памятный знак был установлен на Салтовском шоссе, на территории школы №43, где в марте 1943 года были взяты в плен и расстреляны на месте 19 советских солдат.