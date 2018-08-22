Выставленный на аукцион Lexus Хорошавина подешевел

Росимущество снизило цену конфискованного у экс-губернатора Сахалина автомобиля в 2,5 раза, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе Росимущества заявили, что изначальная его стоимость составляла 2 млн. 642 тыс. рублей. Ранее цена автомобиля также была снижена до 1 млн. 849 тыс. рублей, сейчас его можно приобрести за 1 млн. 057 тысяч.

Аукцион планируется провести 20 сентября на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ. Все средства, вырученные с продажи конфискованного имущества, поступят в федеральный бюджет.

Росимущество ранее уже реализовало на аукционе два автомобиля Хорошавина марки Bentley. Их суммарная стоимость составила около 13 млн. 775 тыс. рублей.

4 февраля 2015 года Александр Хорошавин был задержан на своем рабочем месте, 9 февраля 2018 года экс-губернатор был осужден и приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в 500 млн. рублей по статьям 290 (получении взяток) и 174.1 (легализации преступных доходов в составе преступной группы) УК РФ. Хорошавин был лишен всех госнаград. Конфискованное у него имущество составляет несколько квартир и земельных участков в элитных районах Москвы, дом, денежные средства и множество ювелирных украшений.