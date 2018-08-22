Антитеррористическая операция в Сирии. Итоги

Министерство обороны России подвело итоги контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее видео опубликовано на видеохостинге Youtube.

Итак, с 30 сентября 2015 года отечественная авиация и флот точными ударами ликвидировали свыше 86 тысяч боевиков. Среди них оказались и граждане СНГ и России: всего около 4,5 тысяч. Помимо этого, на счету военных тысячи уничтоженных боевых машин: свыше 600 танков и 700 БМП, почти 9 тысяч внедорожников с тяжелым вооружением.

Также российские военные сравняли с землей более 120 тысяч объектов террористов: складов с оружием, тренировочных лагерей и командных пунктов.

Если говорить о видах и родах войск, то основная нагрузка пришлась на Воздушно-космические силы и армейскую авиацию. Свой вклад в победу над международным терроризмом внесли 90% российских пилотов штурмовиков и ударных вертолетов, 87% экипажей истребителей и бомбардировщиков и 60% экипажей стратегических ракетоносцев. Самолеты военно-транспортной авиации почти все побывали в Сирии.

Что касается флота, то 86 надводных кораблей и 14 подлодок 189 раз отправлялись к берегам Арабской Республики. Отдельного упоминания заслуживает поход тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Он провел в Средиземном море два месяца. За это время его боевые самолеты вылетали на боевые задания 420 раз и уничтожили более 1200 объектов террористов.