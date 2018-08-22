Детеныша орангутана привезли в Москву на воспитание бабушке

В Московский зоопарк привезли 4-месячного детеныша орангутана по кличке Матику. Трогательные кадры путешествия в новый дом были сняты на видео.

Малыш появился в Новосибирске. Однако сразу после рождения Матику пришлось разлучить с матерью. Он получил серьезную родовую травму головы, и чтобы спасти животное, потребовалась сложная операция. После лечения мать отказалась от детеныша. Теперь воспитывать его будет родная бабушка, самка орангутана по имени Личи, живущая в Москве. Опыт у нее приличный, она вырастила четырех детенышей.