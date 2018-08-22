В России разрабатывают переводчик с соловьиного языка на человеческий. Видео

Команда российских исследователей, куда входят программист, лингвист, орнитолог и медиахудожница работают над созданием переводчика с птичьего языка на человеческий. Распознавать пение соловьев нейросеть обучает художница Елена Никоноле.

После месяца "обучения" искусственный интеллект научился выявлять морфемы в птичьем языке и теперь может даже самостоятельно строить высказывания.

Когда первый этап работы будет завершен, ученые собираются создать "переводчика-интерпретатора", который будет "посредником между человеком и природой".

Исследователи говорят, что их работа завершится примерно в 2020 году.