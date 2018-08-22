"Семь дней без выходных": московский таксист уснул и врезался в столб

В ночь с 21 на 22 августа в Москве в Хорошевском районе уснувший таксист протаранил столб. Его автомобиль загорелся — водитель едва успел вытащить из машины документы и ценные вещи.

Проезжающий мимо тракторист, везущий цистерну с водой и поливальное оборудование, принял деятельное участие в тушении возникшего пламени. К моменту прибытия пожарных огонь был практически побежден.

В ДТП пострадал пассажир такси: с травмами средней тяжести он был доставлен в больницу.

Таксист признался, что авария произошла из-за его чрезмерного переутомления: "Семь дней без выходных, и сейчас ночная смена. Уснул."

Компания "Яндекс.Такси", логотип которой была нанесен на сгоревший автомобиль, прокомментировала случившийся инцидент так: "Водитель, который попал в ДТП, выполнял второй заказ после длительного перерыва в работе с сервисом Яндекс.Такси. То же самое мы видим и по предыдущим дням. Напомним, что Яндекс.Такси – единственный онлайн-сервис, который блокирует водителей, когда они слишком долго находятся на линии. Однако, у нас нет возможности контролировать, что делает водитель, когда не выполняет заказы по Яндекс.Такси: отдыхает или принимает заказы других агрегаторов."