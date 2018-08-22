Суд признал законным взыскание с Навального рубля в пользу Прохорова

Приговор Алексею Навальному по делу о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова оставлен без изменения и вступил в законную силу. Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов оппозиционера. Теперь Навальный должен будет удалить порочащее Прохорова видео и выплатить истцу 1 рубль в качестве моральной компенсации, сообщает "Интерфакс".

Предметом судебного спора стал видеоролик, размещенный в конце апреля на сайте и на YouTube-канале Алексея Навального. В нем он обвинил Михаила Прохорова в том, что тот якобы дал взятку бывшему вице-премьеру РФ Александру Хлопонину, купив у последнего виллу в Италии по завышенной цене.

26 июня Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Прохорова о защите чести и достоинства и обязал Навального опровергнуть информацию о взятке.