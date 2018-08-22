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Микробное сообщество внутри человека и его влияние на нашу жизнь 11 минут назад
Кишечные бактерии помогут превратить вторую и третью группы крови в универсальную
На протяжении нескольких десятилетий исследователи ищут эффективный способ преобразовывать одну группу крови в другую. Первая группа крови, часто считающаяся универсальной, наиболее полезна в чрезвычайных ситуациях, и недавно исследователи нашли фермент, производимый кишечными бактериями, способный стать ключом к безопасному и лёгкому превращению второй и третьей группы крови в первую.
Одной из определяющих характеристик второй или третьей группы крови является наличие молекул сахаров на поверхности красных кровяных клеток. Молекулы сахаров представляют собой антигены (то есть они вырабатывают антитела во время атаки на организм) и являются одним из основных факторов, отличающих вторую и третью группы крови от универсальной первой. Последняя не имеет антигенов на поверхности клеток.
Большой проблемой является поиск соединения, которое эффективно устраняло бы эти антигены с поверхности клеток в случае второй и третьей группы крови, по существу, превращая её таким образом в универсальную.
"Мы особенно заинтересованы в ферментах, позволяющих нам удалять антигены второй и третьей группы с поверхности красных кровяных телец. Если вы можете удалить эти антигены, которые являются простыми сахарами, то вы можете преобразовать вторую и третью группу в первую", — говорит один из авторов исследования Стивен Уизерс (Stephen Withers) из Университета Британской Колумбии.
Специалисты с 1950-х годов пробуют при помощи ферментов отсоединить нужные антигены. Учёные проводили эксперименты с различными ферментами, но в конечном итоге они не смогли найти эффективного и безопасного кандидата для этой работы.
В 2015 году специалисты Университета Британской Колумбии представили одну из самых перспективных разработок в этой области. Они изменили геном пневмококков таким образом, чтобы эти бактерии вырабатывали фермент, действующий в 170 раз эффективнее, чем раньше. Благодаря этому они смогли превратить кровь второй группы в первую.
Теперь Уизерс и его коллеги нацелились на ещё более эффективный фермент, вырабатываемый микробиомом кишечника человека. Напомним, что микробиом – это совокупность микроорганизмов, обитающих внутри нашего тела и на нём.
Исследователи изучили гены миллионов микроорганизмов с целью отыскать в них те, что кодируют производство определённых ферментов. Им интересовали те ферменты, которые нацеливаются на сахара.
Было бы странно искать нужные соединения в "стоге сена" из всех доступных бактерий (хотя иногда исследователи прибегают к таким методам). В данном случае учёные сосредоточили свои поиски на ферментах, производимых кишечными бактериями. Эти микроорганизмы питаются сахарами, схожими по структуре с антигенами на клетках крови второй и третьей группы.
Так специалисты обнаружили новое семейство ферментов, которое, как утверждается, в 30 раз более эффективно счищает антигены с клеток крови (по сравнению с любыми другими ферментами, изученными ранее).
"Я настроен оптимистично, у нас есть очень интересный кандидат для преобразования донорской крови в универсальную. Конечно, ему [ферменту] предстоит пройти множество испытаний, чтобы специалисты убедились в том, что нет каких-либо неблагоприятных последствий. Однако пока он выглядит очень многообещающим", — говорит Уизерс.
Впрочем, нельзя забывать, что описание работы группы Уизерса ещё должно быть опубликовано в рецензируемом журнале. Пока авторы представили результаты своего исследования только на 256-м национальном собрании Американского химического сообщества. К слову, там же другая исследовательская группа объяснила, почему контактные линзы ни в коем случае нельзя смывать в канализацию.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, как от группы крови и загрязнения воздуха зависит риск возникновения сердечных болезней.
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