В Белом море поднялись 4-метровые волны

Циклон принес в северную часть Архангельской области сильный ветер порывами до 30 метров в секунду, высота волн в Белом море превысила 4 метра.

Как передает РИА Новости, об этом проинформировали в главном управлении МЧС по региону, подчеркнув, что такая погода опасна не только для маломерных судов.

Как рассказала начальник отдела гидрологических прогнозов Северного Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скрипник, подобное волнение в Белом море наблюдается "впервые за много лет".

Она подчеркнула, что судам и кораблям запрещено выходить в море из порта Архангельска – вода поднялась выше обычного уровня на 50 сантиметров.

Из-за сильного ветра в городе наблюдается повал небольших деревьев и легких конструкций. Синоптики обещают, что к вечеру скорость ветра снизится до 22 метров в секунду, а к утру следующего дня – до 13 метров в секунду.