Краснообский депутат лишил детей качелей

К себе на дачу увез качели с детской площадки депутат из Краснообска Новосибирской области. Депутат, председатель комиссии по вопросам благоустройства, дорожному и коммунальному хозяйству Александр Лысиков пояснил свои действия тем, что качели уже списаны. Более того, он действовал во благо детей – качели, якобы, находились в аварийном состоянии.

Выкопанные с детской площадки детские качели депутат привез к себе на дачный участок, рассказал в прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия" корреспондент ВГТРК Дмитрий Иванов. Дача у депутата в садоводческом товариществе "Тихие зори", заместителем правления которого и является сам Лысиков.

После скандала Александр Лысиков пообещал собственноручно восстановить качели. Правда, жители не понимают, почему для этого понадобилось выкапывать качели и увозить их на депутатскую дачу. Ремонт, считают жители, можно было легко сделать и на месте: ставшие подвижными звенья легко меняются.

Качели и правда давно эксплуатировались. Но они всегда нормально ремонтировались на месте.

"Конечно, у них естественный износ, но те звенья, которые были подвижны, легко менялись... И это уже не первый прецедент", — комментирует произошедшее житель района.

"У нас во дворе самая популярная площадка, качели активно использовались. Дети стоят в очереди, кто вперед покачается", — возмущается мама ребенка, наряду с другими детьми лишенного развлечений во дворе дома.

Администрация Краснообска тем временем пообещала взамен спиленных качелей на том же месте поставить площадку для воркаута. Но без качелей и только в 2019 году.

Это не первый уже конфликт депутата Александра Лысикова и жителей Краснообска — в этом году они уже боролись против создания парковки на месте газона около детского сада.