Томас Бах: МОК был близок к отмене Олимпиады-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что из-за испытаний ядерного оружия, проводимых КНДР в 2017 году, Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане могли не состояться.

"Мы были очень близки к решению отменить Олимпиаду", — заявил Бах, которого цитирует ТАСС. При этом президент МОК добавил, что причиной отмены Олимпиады могли быть не только военные действия, но заявление хотя бы одной из стран не отправлять свою делегацию на Игры из-за отсутствия безопасности.

Напомним, что потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось только в начале 2018 года. И в конце января представители КНДР и Южной Кореи договорились о создании объединенной женской хоккейной команды, которая выступила на Играх в Пхенчхане.