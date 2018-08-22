Увлекся веселящим газом: штурм дома бывшего баскетболиста "Химок" сняли на видео

Полицейское управление Лос-Анджелеса обнародовало записи с нательных камер офицеров, участвовавших в штурме дома 27-летнего Тайлера Ханикатта — бывшего форварда Sacramento Kings и подмосковных "Химок". Вооруженный баскетболист дал отпор стражам порядка, а спустя пару часов был найден мертвым, при этом его мать первоначально возложила вину за его смерть на правоохранителей.

"Его зовут Тайлер. Он хороший парень, профессиональный баскетболист. Он недавно вернулся из-за границы. Там он на протяжении полугода употреблял веселящий газ. Думаю, из-за этого у него поехала крыша" — поведала по телефону мать спортсмена, который последний сезон провел за "Химки".

По ее словам, Тайлер последние несколько дней ничего не ел и совсем не спал, у него были галлюцинации, но он не позволял вызвать врачей. Вечером 6 июля баскетболист схватился за пистолет, и тут уже его мать обратилась в полицию.

"Он достал пистолет, держит его в руке, сидит на кровати. У нас еще сторожевая собака, и он держит ее за ошейник. Не хочу, чтобы собака пострадала. У него еще есть дробовик в доме, но он сказал, что патронов нет, поэтому у него в руке 10-миллиметровый пистолет. Говорит, что в нем три пули", -- рассказала она оператору.

Прибывшие на место полицейские сами дозвонились до Тайлера, но убедить его сложить оружие и выйти у них не получилось — спортсмен через окно выстрелил в попытавшегося подойти к двери офицера. К операции привлекли бойцов SWAT, но, когда те вошли в дом, Ханикатт был мертв — по предварительной версии, он свел счеты с жизнью.

Мать погибшего сообщила, что ее сын не страдал психическими заболеваниями, но у него явно был нервный срыв. Результаты токсикологической экспертизы пока что обнародованы не были.

Ханикатт родился 15 июля 1990 года в окрестностях Лос-Анджелеса, а спустя два года после поступления в университет дебютировал в NBA. За "Химки" он играл с 2014 по 2016 год, потом перешел в турецкую "Анадолу Эфес", но через год вновь вернулся в подмосковную команду.

Эффект при употреблении закиси азота наступает практически мгновенно и столь же быстро сходит на нет. Продавцы веселящего газа упирают на то, что это легальный способ поднять настроение, но ничего не говорят о последствиях частого употребления.