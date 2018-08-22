Путин о встрече с Трампом: никто не рассчитывал за два часа разрешить все спорные вопросы

Состоявшая в Хельсинки встреча с американским лидером Дональдом Трампом была полезной, считает президент России Владимир Путин.

"Я оцениваю ее положительно и считаю, что она была полезной", — заявил он "Интерфаксу" в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-конференции.

По мнению главы государства, обмен мнениями и прямой разговор всегда очень полезен. При этом он подчеркнул, что никто и не рассчитывал на то, что за 2 часа можно будет разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными.

Встреча двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа — прошла в Хельсинки 16 июля. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии и на Украине.