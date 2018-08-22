Песков: в отличие от CNBC, я не располагаю информацией о падении ракеты в Баренцевом море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию американских СМИ о якобы падении в Баренцевом море российской ракеты с ядерным двигателем.

Как передает ТАСС, он сообщил, что в отличие от американского телеканала CNBC, не располагает подобной информацией и предложил журналистам обратиться за комментарием к представителям министерства обороны России.

Ранее CNBC проинформировал мировую общественность о том, что располагает неким докладом разведки США, согласно которому в ноябре 2017 года российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море при испытаниях и сейчас РФ готовит операцию по ее возвращению, при этом в ней примут участие три судна. Дата начала операции телеканал не привел.