Путин о поездке на свадьбу: мы люди взрослые, но открытые и жизнерадостные

Владимир Путин рассказал, что связывает президента России и мужа главы МИД Австрии Карин Кнайсль. "Новоиспеченный супруг — человек не чужой — он бывший спортсмен, дзюдоист, а это всегда объединяет", — заявил он.

При этом глава российского государства подчеркнул, что его поездка в Австрию на свадьбу фрау Кнайсль носила частный характер. Тем не менее, и в частной поездке президенту России удалось пообщаться о делах с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в аэропорту города Грац после свадьбы и с невестой.

"Мы все люди взрослые и занимающие серьезное положение в обществе, но люди очень открытые и жизнерадостные", — пояснил Путин на пресс-конференции в Сочи после встречи с президентом Финляндии Сакли Ниинистё.

При этом Себастьян Курц после визита Путина на свадьбу Карин Кнайсль подчеркнул, что позиция Вены по отношению к России после этого не изменилась. Канцлер Австрии рассказал, что обсуждал с Путиным отношения между Евросоюзом и Россией.

"Наша внешнеполитическая позиция в отношении России ясна. И наше позиционирование внутри Европейского союза тоже ясно. Мы помогли сформировать все решения в Европейском союзе и таким образом поддержали их", — подчеркнул 31-летний австрийский политик.