Ядовитый гиперзвук. Российские военные заказали беспилотник "Анчар"

Министерство обороны России и Московский институт теплотехники подписали контракт на создание гиперзвукового беспилотника "Анчар-РВ". Стоимость разработки составит свыше 1,3 миллиарда рублей, пишет агентство ТАСС.

Стоит отметить, что это не первый контракт на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Сегодня отечественные военные и предприятия ОПК заключили 32 контракта на общую сумму свыше 130 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Он уточнил, что армия купила 600 новых боевых машин и договорилась о ремонте 1500, которые уже стоят на вооружении. Кроме того, арсеналы российских вооруженных сил пополнят новыми боеприпасами.