Проголодавшийся слон разбил автомобиль с туристами на Шри-Ланке

На Шри-Ланке микроавтобус с туристами подвергся нападению со стороны слона, который перекрыл ведущую к храму сельскую дорогу. Регистратор запечатлел момент атаки.

Инцидент произошел ранним утром 14 августа в Ситулпауве. Хромающее животное, как уточнил позже автор записи, приноровилось собирать дань с проезжающих мимо автомобилей — хобот позволяет ему быстро обследовать салон и умыкнуть съестное. На сей раз, однако, до угощения дело не дошло, поскольку слон был столь настойчив, что разбил лобовое стекло и помял транспортное средство.

Водитель быстро сдал назад, но представитель отряда хоботных и не думал отступать — он преследовал туристов на протяжении километра, пока микроавтобус не скрылся с глаз.

В результате инцидента никто не пострадал, но слона-мздоимца водителю пришлось объезжать по другой дороге.