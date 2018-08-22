Крушение самолета в Красноярском крае сняли на видео

Камера наружного наблюдения зафиксировала момент падения легкомоторного самолета в Берёзовском районе Красноярского края. За штурвалом "Аэропракта А-22" находился 65-летний Петр Шевцов, от полученных травм он скончался на месте.

ЧП произошло около 13:30 22 августа примерно в 2,5 километрах от аэродрома в поселке Вознесенка, откуда и взлетел принадлежавший компании "Аэропром" самолет. Пилот, как сообщалось ранее, выполнял пробный полет после ремонта воздушного судна.

На кадрах видно, что "Аэропракт А-22" камнем рухнул вниз и спустя несколько секунд взорвался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации транспорта, повлекшее смерть по неосторожности".