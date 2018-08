Магазины отказались продавать новую коллекцию Nike, похожую на одежду террористов

Новинка от Nike, посвященная уличной хип-хоп-культуре, вызвала скандал среди посетителей европейских магазинов фирмы. Свежий аксессуар от популярного спортивного бренда представлял собой балаклаву с длинными лентами и карманами, похожими на чехол для ножа и пистолетную кобуру, сообщает Metro.

Первыми возмущаться начали посетители лондонских магазинов Nike. Они заявили, что подобная "бандитская униформа" пропагандирует криминальный образ жизни. Более того, в моделях, рекламировавших новинку, признали участников рэп-групп, у которых не самые простые отношения с законом.

THIS IS NOT RIGHT @nike @nikelondon



I think you’ve made a big mistake on this one, targeting the current Gang culture for profit, there’s 100’s of dead kids parents that you should be thinking about before you made these, let alone put them out for sale. pic.twitter.com/lPRoYWzyWX