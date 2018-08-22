Плющенко: в новом сезоне в женском катании весь пьедестал будет наш

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился ожиданиями от нового сезона в женском одиночном катании. По его словам, будет интересно, но весь пьедестал будет российским.

"Думаю, что в следующем году в женском одиночном катании будет интересно, но весь пьедестал будет наш", — сказал Плющенко, которого цитирует ТАСС. Также именитый фигурист отметил подрастающее поколение. По его словам, Евгении Медведевой через год будет сложно конкурировать с соотечественницами.

"Думаю, что Женя продолжит тренироваться и покажет очень хороший результат, но на следующий год ей будет сложно, — сказал Плющенко. — У нас растут очень хорошие девочки, которые в 14 лет прыгают по три-четыре четверных прыжка. Там есть гениальные спортсменки, и нашим большим будет сложно".

Напомним, ранее двукратная чемпионка мира Медведева сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Сейчас российская спортсменка живет и тренируется в Канаде.