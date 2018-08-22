Москвичка оставила новорожденную дочку под забором

Полиция возбудила уголовное дело в отношении москвички, которая бросила под забором свою новорожденную дочь.

Благодаря камерам наблюдения удалось отследить весь путь женщины. На кадрах видно, как она с ребенком на руках спускается в метро, после идет по улице, растеряно оглядываясь по сторонам, заходит в магазин, а спустя некоторое время уезжает уже без малышки. Девочку обнаружили прохожие на Старокачаловской улице. Сейчас она в больнице.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемую на территории Новой Москвы, ею оказалась 40-летняя жительница столицы. Возбуждено уголовное дело по статье об оставление в опасности. В отношение подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — сообщила Екатерина Гузь, врио начальника УИИОС ГУ МВД России по Москве.