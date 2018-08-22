Сергей Семак: "Зенит" ждет непростое двухматчевое противостояние с "Мольде"

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поделился мнением о сопернике перед первым матчем против норвежского "Мольде" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча пройдет 23 августа на стадионе "Санкт-Петербург".

"Если говорить о сопернике, то, конечно же, нас ожидает так называемая разведка боем, — скзаал Семак, которого цитирует ТАСС. — Футболистов "Зенита" ждет очень непростое двухматчевое противостояние".

Ответная встреча команд пройдет 30 августа в норвежском городе Мольде на стадионе "Акер". Победитель по итогам двухматчевого противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы.