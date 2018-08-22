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Снос пятиэтажек 1 час назад
Московские хрущевки демонтируют по технологии "умного сноса"
Технология "умного сноса" станет новым стандартом программы реновации. Это означает, что хрущевки будут демонтировать с минимальными последствиями для окружающей среды, а отходы отправят на переработку или будут повторно использовать в строительстве. В столице уже начался снос первой пятиэтажки, жильцы которой переехали в новые квартиры.
Гидроножницы буквально вгрызаются в стены, которым более полувека. Бетонные панели рвутся, словно картон. Переселение по программе реновации началось в начале года, а снос ветхих пятиэтажек только сейчас.
Одновременно с экскаватором здесь работает специальная гидропушка. Она направляет водяное облако прямо на стены разрушаемого дома. Это нужно для того, чтобы пыль не разлеталась по всему району.
Сотни жильцов этой пятиэтажки переехали в новостройку неподалеку, и сегодня они просто не могли не прийти во двор, с которым столько связано.
- Конечно, грустно в какой-то степени. Но все в жизни меняется.
Один подъезд, потом второй, третий — на снос здания уходит не больше четырех дней.
"Год всего прошел с того момента, когда было принято законодательно решение, за это время мы утвердили списки, в списки попали около миллиона москвичей — это огромное количество", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Перед разрушением дом разбирают до бетонного остова, дерево и металл складывают в отдельные контейнеры. Это называется "умный снос". Хрущевка еще получит вторую жизнь.
Всего по этой технологии поэтапно снесут больше пяти тысяч пятиэтажек. Вместо них уже строят новые комфортные, современные дома, переселение жителей идет полным ходом.
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