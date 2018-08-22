Тема:

Снос пятиэтажек 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 августа 201818:32 Ярослав Красиенко

Московские хрущевки демонтируют по технологии "умного сноса"

Технология "умного сноса" станет новым стандартом программы реновации. Это означает, что хрущевки будут демонтировать с минимальными последствиями для окружающей среды, а отходы отправят на переработку или будут повторно использовать в строительстве. В столице уже начался снос первой пятиэтажки, жильцы которой переехали в новые квартиры.

Гидроножницы буквально вгрызаются в стены, которым более полувека. Бетонные панели рвутся, словно картон. Переселение по программе реновации началось в начале года, а снос ветхих пятиэтажек только сейчас.

Одновременно с экскаватором здесь работает специальная гидропушка. Она направляет водяное облако прямо на стены разрушаемого дома. Это нужно для того, чтобы пыль не разлеталась по всему району.

Сотни жильцов этой пятиэтажки переехали в новостройку неподалеку, и сегодня они просто не могли не прийти во двор, с которым столько связано.

- Конечно, грустно в какой-то степени. Но все в жизни меняется.

Один подъезд, потом второй, третий — на снос здания уходит не больше четырех дней.

"Год всего прошел с того момента, когда было принято законодательно решение, за это время мы утвердили списки, в списки попали около миллиона москвичей — это огромное количество", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Перед разрушением дом разбирают до бетонного остова, дерево и металл складывают в отдельные контейнеры. Это называется "умный снос". Хрущевка еще получит вторую жизнь.

Всего по этой технологии поэтапно снесут больше пяти тысяч пятиэтажек. Вместо них уже строят новые комфортные, современные дома, переселение жителей идет полным ходом.

Текст: "Вести-Москва"

Ранее по теме

Сейчас

19:25

Убийство инвалида на Урале: арестованы двое подростков

18:58

Завершено следствие по делу главы карельского "Мемориала"

17:40

В преддверии санкций Центробанк массово скупает золото

16:12

В Белом море поднялись 4-метровые волны

13:30

В Челябинской области жестко сел Ми-8

13:29

С бывшего главы ФСИН и его подельников взыскали 2,2 миллиарда

12:03

В Берлине задержан россиянин, готовивший теракт

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин о поездке на свадьбу: мы люди взрослые, но открытые и жизнерадостные

Путин о поездке на свадьбу: мы люди взрослые, но открытые и жизнерадостные

1 час назад
В преддверии санкций Центробанк массово скупает золото

В преддверии санкций Центробанк массово скупает золото

1 час назад
Британские истребители сопроводили российские Су-30

Британские истребители сопроводили российские Су-30

1 час назад
Песков: в отличие от CNBC, я не располагаю информацией о падении ракеты в Баренцевом море

Песков: в отличие от CNBC, я не располагаю информацией о падении ракеты в Баренцевом море

2 часа назад
Антитеррористическая операция в Сирии. Итоги

Антитеррористическая операция в Сирии. Итоги

3 часа назад
Молодая жена 87-летнего Ивана Краско подогрела слухи о скором разводе

Молодая жена 87-летнего Ивана Краско подогрела слухи о скором разводе

4 часа назад
Forbes: топ-10 высокооплачиваемых спортсменок 2018 года

Forbes: топ-10 высокооплачиваемых спортсменок 2018 года

8 часов назад
"Я не Володя Шарапов": Конкин признался, что Вайнеры его терпеть не могли

"Я не Володя Шарапов": Конкин признался, что Вайнеры его терпеть не могли

5 часов назад
Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

20.08.2018 08:01
Краснообский депутат лишил детей качелей

Краснообский депутат лишил детей качелей

2 часа назад
Эмир Кустурица прилетел в Крым ради хорошей погоды, красивых девушек и концерта

Эмир Кустурица прилетел в Крым ради хорошей погоды, красивых девушек и концерта

6 часов назад
Порошенко: как же до черта у Путина адвокатов в украинском политикуме

Порошенко: как же до черта у Путина адвокатов в украинском политикуме

3 часа назад
Названы города с самыми довольными россиянами

Названы города с самыми довольными россиянами

21.08.2018 18:20
Стартап-цыплят по осени считают

Стартап-цыплят по осени считают

21.08.2018 13:00
Помогите Алине услышать мир

Помогите Алине услышать мир

21.08.2018 10:25
Зал мирового уровня и студия звукозаписи: гендиректор КЦ "Зарядье" рассказала, что ждать музыкантам и зрителям

Зал мирового уровня и студия звукозаписи: гендиректор КЦ "Зарядье" рассказала, что ждать музыкантам и зрителям

57 минут назад
Москвичка оставила новорожденную дочку под забором

Москвичка оставила новорожденную дочку под забором

1 час назад
Apple удешевит iPhone за счет китайских комплектующих

Apple удешевит iPhone за счет китайских комплектующих

1 час назад
Искусственный интеллект научился распознавать фейковые новости лучше человека

Искусственный интеллект научился распознавать фейковые новости лучше человека

1 час назад
Плющенко: в новом сезоне в женском катании весь пьедестал будет наш

Плющенко: в новом сезоне в женском катании весь пьедестал будет наш

1 час назад
Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta

Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta

2 часа назад
Ядовитый гиперзвук. Российские военные заказали беспилотник "Анчар"

Ядовитый гиперзвук. Российские военные заказали беспилотник "Анчар"

2 часа назад
Увлекся веселящим газом: штурм дома бывшего баскетболиста "Химок" сняли на видео

Увлекся веселящим газом: штурм дома бывшего баскетболиста "Химок" сняли на видео

2 часа назад
Выставленный на аукцион Lexus Хорошавина подешевел

Выставленный на аукцион Lexus Хорошавина подешевел

2 часа назад
Испытания на прочность. Как гаджеты проходят тесты

Испытания на прочность. Как гаджеты проходят тесты

3 часа назад
В Белом море поднялись 4-метровые волны

В Белом море поднялись 4-метровые волны

3 часа назад
Суд признал законным взыскание с Навального рубля в пользу Прохорова

Суд признал законным взыскание с Навального рубля в пользу Прохорова

3 часа назад
Кишечные бактерии помогут превратить вторую и третью группы крови в универсальную

Кишечные бактерии помогут превратить вторую и третью группы крови в универсальную

3 часа назад
Онищенко рассказал, чем опасна холостяцкая жизнь

Онищенко рассказал, чем опасна холостяцкая жизнь

3 часа назад
В России разрабатывают переводчик с соловьиного языка на человеческий. Видео

В России разрабатывают переводчик с соловьиного языка на человеческий. Видео

3 часа назад
Детеныша орангутана привезли в Москву на воспитание бабушке

Детеныша орангутана привезли в Москву на воспитание бабушке

3 часа назад
"Семь дней без выходных": московский таксист уснул и врезался в столб

"Семь дней без выходных": московский таксист уснул и врезался в столб

3 часа назад
Каждый четвертый россиянин не очень доволен своими жилищными условиями

Каждый четвертый россиянин не очень доволен своими жилищными условиями

4 часа назад
Евро подбирается к 80: очередные санкции обрушили рубль

Евро подбирается к 80: очередные санкции обрушили рубль

4 часа назад
10 самых стильных моделей осенних пальто

10 самых стильных моделей осенних пальто

4 часа назад
Маникюр на дому: как проверить мастера и не заразиться опасными болезнями

Маникюр на дому: как проверить мастера и не заразиться опасными болезнями

4 часа назад
На Старый Арбат предложили вернуть движение и светофоры

На Старый Арбат предложили вернуть движение и светофоры

4 часа назад
АвтоВАЗ показал интерьер спортивной Lada Vesta

АвтоВАЗ показал интерьер спортивной Lada Vesta

5 часов назад
Тяжелые танки возвращаются. УВЗ готов сделать "Армату" с очень мощным орудием

Тяжелые танки возвращаются. УВЗ готов сделать "Армату" с очень мощным орудием

5 часов назад
С бывшего главы ФСИН и его подельников взыскали 2,2 миллиарда

С бывшего главы ФСИН и его подельников взыскали 2,2 миллиарда

5 часов назад
В Челябинской области жестко сел Ми-8

В Челябинской области жестко сел Ми-8

5 часов назад
Самый мощный и дорогой пикап Mercedes-Benz: российские цены

Самый мощный и дорогой пикап Mercedes-Benz: российские цены

6 часов назад
В Тамбове на дискотеке мужчина избил пятерых человек. Видео

В Тамбове на дискотеке мужчина избил пятерых человек. Видео

6 часов назад
Вейксерфинг в Тверской области. Фотоистория

Вейксерфинг в Тверской области. Фотоистория

6 часов назад
Астрономы впервые взвесили новорождённую планету

Астрономы впервые взвесили новорождённую планету

6 часов назад
Вышли за пределы допустимого: полицейских привлекут за избиение пьяного в Домодедове

Вышли за пределы допустимого: полицейских привлекут за избиение пьяного в Домодедове

6 часов назад
Очевидцы сняли с земли заход на посадку Ту-204 с горящим двигателем

Очевидцы сняли с земли заход на посадку Ту-204 с горящим двигателем

6 часов назад
Xiaomi Pocophone F1: смартфон с начинкой флагмана за $300

Xiaomi Pocophone F1: смартфон с начинкой флагмана за $300

7 часов назад
Из-за Рогозина робот, созданный в Центре Хруничева, остался без имени

Из-за Рогозина робот, созданный в Центре Хруничева, остался без имени

7 часов назад
В Молдавии туристический автобус врезался в трактор и легковушку. Есть жертвы

В Молдавии туристический автобус врезался в трактор и легковушку. Есть жертвы

8 часов назад
Что есть при простуде: витамин С и эхинацея не работают, а куриный суп и цинк - очень даже

Что есть при простуде: витамин С и эхинацея не работают, а куриный суп и цинк - очень даже

9 часов назад
Знаете ли вы, насколько ваш ребенок финансово грамотный

Знаете ли вы, насколько ваш ребенок финансово грамотный

9 часов назад