Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 августа 201818:35 Ольга Никольская

Зал мирового уровня и студия звукозаписи: гендиректор КЦ "Зарядье" рассказала, что ждать музыкантам и зрителям

В День Москвы, 8 сентября, в центре столицы откроется новый концертный зал "Зарядье". В прошлом месяце он принял первое крупное мероприятие – Урбанистический форум. Чем удивят в первом концертном сезоне, почему за акустику отвечал японец, и как здесь планируют бороться со звонками мобильных, Вестям.Ru рассказала генеральный директор КЦ "Зарядье" Ольга Жукова.

- На Международный урбанистический форум, который проходил в "Зарядье" с 17 по 22 июля, приезжал Владимир Путин. Президент назвал ваш концертный зал одним из лучших в Европе. Поделился ли он еще какими-то впечатлениями? Может быть, обратил внимание на какой-то концерт из афиши?

- Владимир Владимирович приезжал целенаправленно на Урбан-форум, первый масштабный проект, который прошел в зале "Зарядье" и прошел успешно. Регламент не позволил президенту подробно осмотреть зал, познакомиться с афишей, но мы ждем Владимира Владимировича на торжественном открытии зала, которое состоится 8 сентября. Уверена, что тогда он по достоинству оценит и акустику, и программу концертов, которая у нас полностью сформирована до конца года.

- Мировая практика такова, что руководители большинства концертных залов и филармоний — мужчины. Как вы решились на такую ответственную должность? С каким настроением в нее вступали?

- Мое назначение случилось не вчера и не позавчера. Предложение поступило чуть больше года назад. Когда я сюда пришла, на месте этого прекрасного здания был котлован. Мне посчастливилось наблюдать все стадии роста нашего концертного зала и могу сказать, что после всех сверхнагрузок, напряжения и стрессов, мне уже ничего не страшно. Строительство такого грандиозного и очень сложного объекта – это проверка на прочность для любого руководителя. Я и так по натуре боец, но сейчас чувствую, что смогла бы управлять чем угодно, даже сельским хозяйством.

- Ольга Ростропович в интервью Вестям.Ru весной сказала, что зал "Зарядье" проектировал настоящий "акустический гений", господин Ясухиса Тойота, инженер, проектировавший лучшие концертные залы мира. Как удалось заполучить такого мастера? И что у него получилось в итоге?

- Действительно, господин Тойота и компания Nagata Acoustics, которую он возглавляет, – одна из известнейших акустических компаний в мире. В числе их крупных проектов – Эльбаская филармония в Гамбурге, Парижская филармония, Концертный зал Мариинского театра, Disney Concert Hall в Лос-Анджелесе и еще десятки залов. В Москве господин Тойота работал впервые. Спасибо Валерию Абисаловичу Гергиеву – это он предложил господину Тойоте создать акустику залу "Зарядье". По проекту господина Тойоты, стены и потолок Большого зала облицевали акустическими панелями из ценных пород древесины, в основном аляскинского кедра и орегонской сосны. Интересно, что все панели отличаются по способу отражения звука, по форме и по весу – самые маленькие весят полтора килограмма, самые большие – полторы тонны. В конце августа мы планируем провести акустические испытания зала. Пригласим симфонический оркестр и солистов. Специалисты в зале будут слушать, как звучат группы инструментов, как звучат отдельные инструменты, голоса. Все должно быть идеально, только тогда мы сможем открыться.

- Отдельный удивительный момент — в зале "Зарядье" есть своя студия звукозаписи. Расскажите, пожалуйста, как ее предполагаете эксплуатировать?

- Студия звукозаписи в концертном зале – это редкое явление. Таких немного в мире. Наша студия оборудована техникой последнего поколения от лучших европейских и американских производителей. Планируются записи как "живых" концертов, так и студийных альбомов. Любой артист или коллектив может подать заявку на аренду, и в будущем мы надеемся создать собственный лейбл "Зарядье". Понятное дело, мы – не коммерческая организация, мы – государственное бюджетное учреждение культуры, и, тем не менее, должны думать о том, чтобы привлекать средства вне бюджета. Студия звукозаписи – один из источников привлечения внебюджетных средств, которые должны пойти на развитие зала.

- Приглашать в эту студию звукозаписи будете именно тех артистов, которые уже с вами сотрудничают? То есть чтобы записаться, сначала надо выступить в "Зарядье"?

- По большому счету – да. Но даже если этот артист или коллектив у нас не выступали, они должны соответствовать нашему уровню. В зале "Зарядье" совершенная натуральная акустика, мы ориентированы на филармоническую музыку, джаз. Гнаться за деньгами и записывать, например, шансон мы, конечно, не будем.

- Если говорить про саму сцену – в одном из интервью вы признаетесь, что хотели бы увидеть на ней проекты, к примеру, Земфиры и Дианы Арбениной. Кого еще? И что должно быть в музыканте, помимо вокальных данных, чтобы получить у вас "зеленый свет"?

- Музыкант должен быть мастером. Вот и все. Чтобы наши зрители не уходили с концерта разочарованными, жалея о потраченных средствах, а, наоборот, захотели прийти сюда вновь. Земфира и Диана Арбенина – очень достойные артисты. Они работают не только с группами, но и симфоническими коллективами, что нам, как вы понимаете, близко. В принципе, если говорить о технологических возможностях, наш зал позволяет проводить даже поп-шоу, но мы на это никогда не пойдем. К чему наша совершенная натуральная акустика, если музыка будет грохотать из динамиков?

- Планируете как-то поддерживать талантливых, но еще молодых и неизвестных музыкантов?

- Планируем и еще как. Это – одна из важных задач, которые мы себе поставили. В этом я вижу даже некий символизм: "Зарядье" — сверхновый зал, расположенный в прекрасном месте – в урбанистском парке, с современным потрясающим дизайном, ультрасовременными цифровыми технологиями. И здесь должны «расти» наши молодые музыканты, наше будущее. Не только исполнители, но и композиторы – с ними, вообще, тяжелая история. Люди часто говорят: "Вот раньше рождались гении: Чайковский и Рахманинов, а сейчас таких нет". Я тоже задавалась вопросом: "Почему в XIX веке писали хорошую музыку, в XX писали хорошую музыку, а сейчас – тишина". Нет, не тишина. Есть замечательная музыка, и есть талантливые композиторы. Просто им надо помочь, и мы готовы этим заниматься.

- То есть, если начинающий композитор, условно говоря, из Иркутска, захочет вам написать и предложить свою музыку, он может это сделать? Какова схема его действий?

- Есть специальные организации, которые аккумулируют таланты. Консерватории, например. Мы – концертная площадка. Нам надо, чтобы к нам пришли и предложили программу. И, кстати, я никогда не верила в неизвестных миру музыкальных талантов.

- Думаете, их нет?

- Они есть, но их уже знают и в Москве, и Санкт-Петербурге, и за рубежом. Вряд ли где-то в Иркутске, Благовещенске или здесь в Москве внезапно объявится новый Рахманинов, о котором никто ничего не слышал.

- КЦ "Зарядье" планирует стать культурным ориентиром, Москвы – уж, точно. Как планируете бороться с мобильниками на концертах?

- О да, эта тема очень актуальна. Мы активно обсуждали ее после недавнего концерта Теодора Курентзиса в консерватории, когда ему пришлось трижды прерывать выступление после звонков мобильного телефона.

- И это только один громкий случай, а ведь такие истории сплошь и рядом. Будет у вас какая-то собственная технология борьбы с этим злом?

- На открытии Урбан-форума установили камеры хранения, и все гости оставляли свои мобильники там. Вот это действительно прекрасная технология! Я даже говорила с организаторами, возможно ли оставить эти камеры у нас? Но будем бороться с этим злом своими методами. Будем делать объявления на трех языках. Напоминать перед началом концерта и перед началом второго отделения. Это все ради самих же зрителей, ведь казус может случиться с кем угодно. Я сама была свидетельницей жуткой сцены, случившейся с одним из моих друзей на гала-концерте закрытия конкурса Чайковского. Играл прекрасный Люка Дебарг, в зале сидел президент, и вдруг у моего товарища в самом тихом месте зазвонил мобильный. Ужас! На нас стали оборачиваться возмущенные слушатели. Я думала, провалюсь под землю. А что было с моим приятелем в тот момент, просто страшно представить. Так что лучше сто раз проверить, отключил телефон или нет, чем попасть в подобную ситуацию. Кстати, с Wi-Fi та же история. В зале нужно слушать музыку, а не смотреть соцсети и писать в What’sUp. Поэтому у нас непосредственно в зале Wi-Fi не будет. Интернет будет в фойе и на территории парка, этого достаточно

- И наконец, про афишу первого сезона. Какие самые яркие концерты, что бы вы выделили, и какой концерт, может быть, сами особенно ждете?

- Вы знаете, я уже ловлю себя на мысли, что я буду жизнь проживать в этом зале, потому что мне хочется буквально на все. Все наши концерты разные, но все великолепные: и симфоническая музыка, и барокко, и джаз, и современная композиторская музыка, и детские программы. Мы очень гордимся нашей афишей.

- Давайте все же назовем хотя бы три концерта первого сезона.

- Если нужно что-то выделить, то я бы назвала концерт американской певицы Джойс ДиДонато, которая везет в Москву потрясающий проект In War & Peace: Harmony Through Music. У нас будет Теодор Курентзис, билеты на которого, кстати, вот-вот закончатся. Английский дирижер, знаток барокко Эндрю Пэррот со своим аутентичным ансамблем Taverner Choir Consort&Players приедут в Россию впервые и исполнят в нашем зале "Страсти по Иоанну" Баха. Будет праздник и на улице любителей джаза: Бобби Макферрин, Count Basie Orchestra, группа Take 6, The Manhattan Transfer... Потрясающие камерные программы. Только в сентябре в Малом зале несколько концертов камерной музыки в исполнении лучших российских музыкантов. Так что, добро пожаловать. Нам действительно очень хочется, чтобы зал "Зарядье" стал для слушателей и музыкантов родным домом, каким он уже стал для меня и моей команды. Поверьте, это великое счастье каждый день приходить сюда, и спасибо за это нашему мэру Сергею Семеновичу Собянину. Я просто счастлива, в моем родном и любимом городе теперь есть такой зал.

Сейчас

19:25

Убийство инвалида на Урале: арестованы двое подростков

18:58

Завершено следствие по делу главы карельского "Мемориала"

17:40

В преддверии санкций Центробанк массово скупает золото

16:12

В Белом море поднялись 4-метровые волны

13:30

В Челябинской области жестко сел Ми-8

13:29

С бывшего главы ФСИН и его подельников взыскали 2,2 миллиарда

12:03

В Берлине задержан россиянин, готовивший теракт

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин о поездке на свадьбу: мы люди взрослые, но открытые и жизнерадостные

Путин о поездке на свадьбу: мы люди взрослые, но открытые и жизнерадостные

1 час назад
В преддверии санкций Центробанк массово скупает золото

В преддверии санкций Центробанк массово скупает золото

1 час назад
Британские истребители сопроводили российские Су-30

Британские истребители сопроводили российские Су-30

1 час назад
Песков: в отличие от CNBC, я не располагаю информацией о падении ракеты в Баренцевом море

Песков: в отличие от CNBC, я не располагаю информацией о падении ракеты в Баренцевом море

2 часа назад
Антитеррористическая операция в Сирии. Итоги

Антитеррористическая операция в Сирии. Итоги

3 часа назад
Молодая жена 87-летнего Ивана Краско подогрела слухи о скором разводе

Молодая жена 87-летнего Ивана Краско подогрела слухи о скором разводе

4 часа назад
Forbes: топ-10 высокооплачиваемых спортсменок 2018 года

Forbes: топ-10 высокооплачиваемых спортсменок 2018 года

8 часов назад
"Я не Володя Шарапов": Конкин признался, что Вайнеры его терпеть не могли

"Я не Володя Шарапов": Конкин признался, что Вайнеры его терпеть не могли

5 часов назад
Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

20.08.2018 08:01
Краснообский депутат лишил детей качелей

Краснообский депутат лишил детей качелей

2 часа назад
Эмир Кустурица прилетел в Крым ради хорошей погоды, красивых девушек и концерта

Эмир Кустурица прилетел в Крым ради хорошей погоды, красивых девушек и концерта

6 часов назад
Порошенко: как же до черта у Путина адвокатов в украинском политикуме

Порошенко: как же до черта у Путина адвокатов в украинском политикуме

3 часа назад
Названы города с самыми довольными россиянами

Названы города с самыми довольными россиянами

21.08.2018 18:20
Стартап-цыплят по осени считают

Стартап-цыплят по осени считают

21.08.2018 13:00
Помогите Алине услышать мир

Помогите Алине услышать мир

21.08.2018 10:25
Зал мирового уровня и студия звукозаписи: гендиректор КЦ "Зарядье" рассказала, что ждать музыкантам и зрителям

Зал мирового уровня и студия звукозаписи: гендиректор КЦ "Зарядье" рассказала, что ждать музыкантам и зрителям

55 минут назад
Москвичка оставила новорожденную дочку под забором

Москвичка оставила новорожденную дочку под забором

1 час назад
Apple удешевит iPhone за счет китайских комплектующих

Apple удешевит iPhone за счет китайских комплектующих

1 час назад
Искусственный интеллект научился распознавать фейковые новости лучше человека

Искусственный интеллект научился распознавать фейковые новости лучше человека

1 час назад
Плющенко: в новом сезоне в женском катании весь пьедестал будет наш

Плющенко: в новом сезоне в женском катании весь пьедестал будет наш

1 час назад
Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta

Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta

2 часа назад
Ядовитый гиперзвук. Российские военные заказали беспилотник "Анчар"

Ядовитый гиперзвук. Российские военные заказали беспилотник "Анчар"

2 часа назад
Увлекся веселящим газом: штурм дома бывшего баскетболиста "Химок" сняли на видео

Увлекся веселящим газом: штурм дома бывшего баскетболиста "Химок" сняли на видео

2 часа назад
Выставленный на аукцион Lexus Хорошавина подешевел

Выставленный на аукцион Lexus Хорошавина подешевел

2 часа назад
Испытания на прочность. Как гаджеты проходят тесты

Испытания на прочность. Как гаджеты проходят тесты

3 часа назад
В Белом море поднялись 4-метровые волны

В Белом море поднялись 4-метровые волны

3 часа назад
Суд признал законным взыскание с Навального рубля в пользу Прохорова

Суд признал законным взыскание с Навального рубля в пользу Прохорова

3 часа назад
Кишечные бактерии помогут превратить вторую и третью группы крови в универсальную

Кишечные бактерии помогут превратить вторую и третью группы крови в универсальную

3 часа назад
Онищенко рассказал, чем опасна холостяцкая жизнь

Онищенко рассказал, чем опасна холостяцкая жизнь

3 часа назад
В России разрабатывают переводчик с соловьиного языка на человеческий. Видео

В России разрабатывают переводчик с соловьиного языка на человеческий. Видео

3 часа назад
Детеныша орангутана привезли в Москву на воспитание бабушке

Детеныша орангутана привезли в Москву на воспитание бабушке

3 часа назад
"Семь дней без выходных": московский таксист уснул и врезался в столб

"Семь дней без выходных": московский таксист уснул и врезался в столб

3 часа назад
Каждый четвертый россиянин не очень доволен своими жилищными условиями

Каждый четвертый россиянин не очень доволен своими жилищными условиями

4 часа назад
Евро подбирается к 80: очередные санкции обрушили рубль

Евро подбирается к 80: очередные санкции обрушили рубль

4 часа назад
10 самых стильных моделей осенних пальто

10 самых стильных моделей осенних пальто

4 часа назад
Маникюр на дому: как проверить мастера и не заразиться опасными болезнями

Маникюр на дому: как проверить мастера и не заразиться опасными болезнями

4 часа назад
На Старый Арбат предложили вернуть движение и светофоры

На Старый Арбат предложили вернуть движение и светофоры

4 часа назад
АвтоВАЗ показал интерьер спортивной Lada Vesta

АвтоВАЗ показал интерьер спортивной Lada Vesta

5 часов назад
Тяжелые танки возвращаются. УВЗ готов сделать "Армату" с очень мощным орудием

Тяжелые танки возвращаются. УВЗ готов сделать "Армату" с очень мощным орудием

5 часов назад
С бывшего главы ФСИН и его подельников взыскали 2,2 миллиарда

С бывшего главы ФСИН и его подельников взыскали 2,2 миллиарда

5 часов назад
В Челябинской области жестко сел Ми-8

В Челябинской области жестко сел Ми-8

5 часов назад
Самый мощный и дорогой пикап Mercedes-Benz: российские цены

Самый мощный и дорогой пикап Mercedes-Benz: российские цены

6 часов назад
В Тамбове на дискотеке мужчина избил пятерых человек. Видео

В Тамбове на дискотеке мужчина избил пятерых человек. Видео

6 часов назад
Вейксерфинг в Тверской области. Фотоистория

Вейксерфинг в Тверской области. Фотоистория

6 часов назад
Астрономы впервые взвесили новорождённую планету

Астрономы впервые взвесили новорождённую планету

6 часов назад
Вышли за пределы допустимого: полицейских привлекут за избиение пьяного в Домодедове

Вышли за пределы допустимого: полицейских привлекут за избиение пьяного в Домодедове

6 часов назад
Очевидцы сняли с земли заход на посадку Ту-204 с горящим двигателем

Очевидцы сняли с земли заход на посадку Ту-204 с горящим двигателем

6 часов назад
Xiaomi Pocophone F1: смартфон с начинкой флагмана за $300

Xiaomi Pocophone F1: смартфон с начинкой флагмана за $300

7 часов назад
Из-за Рогозина робот, созданный в Центре Хруничева, остался без имени

Из-за Рогозина робот, созданный в Центре Хруничева, остался без имени

7 часов назад
В Молдавии туристический автобус врезался в трактор и легковушку. Есть жертвы

В Молдавии туристический автобус врезался в трактор и легковушку. Есть жертвы

8 часов назад
Что есть при простуде: витамин С и эхинацея не работают, а куриный суп и цинк - очень даже

Что есть при простуде: витамин С и эхинацея не работают, а куриный суп и цинк - очень даже

9 часов назад
Знаете ли вы, насколько ваш ребенок финансово грамотный

Знаете ли вы, насколько ваш ребенок финансово грамотный

9 часов назад