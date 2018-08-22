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Три сестры зарезали родного отца 1 час назад
Дело сестер Хачатурян: мама и бабушка девочек, зарезавших своего отца, работали в борделе
В резонансном деле сестер Хачатурян нашлись свидетели, которые утверждают, что в 90-х бабушка девочек Лариса Тодика организовала притон в одном из домов на Ярославском шоссе. Они пришли в студию программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" и поделились своими воспоминаниями.
По словам соседей, убитый Михаил Хачатурян был постоянным клиентом борделя, который содержала его будущая теща. Якобы она сняла две однокомнатные квартиры в доме на Ярославском шоссе — на 10 этаже жила она сама, а на 13-м работали девушки легкого поведения. Но самое страшное другое: Лариса посвятила в профессию свою дочь Аурелию. Получается, именно в этой квартире Михаил Хачатурян познакомился с будущей матерью своих детей.
"Лариса Тодика в то время была сутенершей, — утверждает Марина Рябова, старшая по подъезду, где якобы был публичный дом. – Хачатурян у нее был VIP-клиентом, и, видимо, ему понравилась ее дочка". По словам женщины, Лариса и ей предлагала пообщаться с мужчиной, который ей "хорошо заплатит".
Журналисты газеты «Московский комсомолец» Лев Сперанский и Екатерина Свешникова провели собственное расследование и пообщались с женщинами, которые работали в этом борделе. Их показания полностью подтверждают сказанное Мариной Рябовой.
Сама Лариса Тодика, появившись в студии программы, опровергла эту информацию и заявила, что ей не знаком адрес дома на Ярославском шоссе.
Готова ли бабушка девочек пройти проверку на детекторе лжи, почему никто не сообщил в милицию о борделе, и что почувствовал экстрасенс в квартире семьи Хачатурян — ответы на эти и другие вопросы звучат в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
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