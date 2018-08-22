Пес с человеческим лицом стал звездой соцсетей

Пес по кличке Бекон из американского штата Флорида прославился на весь мир, благодаря своей морде, напоминающей человеческое лицо. Собака может мимически выражать десятки эмоций, характерных, скорее для людей, чем для животных. На "Инстаграм" Бекона подписаны более 14 тысяч человек, сообщает Get Leashed.

Своей бородой Бекон напоминает старика. На многочисленных фото, которыми хозяин пса делится с интернет-пользователями, собака выражает удивление, высокомерие, страх, скуку, а также множество других эмоций.