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22 августа 201818:43

Пес с человеческим лицом стал звездой соцсетей

Instagram/Bacon

Пес по кличке Бекон из американского штата Флорида прославился на весь мир, благодаря своей морде, напоминающей человеческое лицо. Собака может мимически выражать десятки эмоций, характерных, скорее для людей, чем для животных. На "Инстаграм" Бекона подписаны более 14 тысяч человек, сообщает Get Leashed.

Своей бородой Бекон напоминает старика. На многочисленных фото, которыми хозяин пса делится с интернет-пользователями, собака выражает удивление, высокомерие, страх, скуку, а также множество других эмоций.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I don’t know what I did but I’m getting an over whelming sense of disapproval and judgment

Публикация от Bacon (@thebaconator) 21 Фев 2018 в 8:45 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is me pretending to care about a coworkers story

Публикация от Bacon (@thebaconator) 21 Авг 2018 в 8:35 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hard NOPE for Monday

Публикация от Bacon (@thebaconator) 13 Авг 2018 в 8:11 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It wasn’t me! I did not eat dirt in the backyard!

Публикация от Bacon (@thebaconator) 8 Авг 2018 в 11:33 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s Friday and I’m ready to party (apparently without my ears)

Публикация от Bacon (@thebaconator) 13 Июл 2018 в 9:17 PDT

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