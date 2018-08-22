Завершено следствие по делу главы карельского "Мемориала"

Следствие завершило производство уголовного дела в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева о насилии над приёмной дочерью.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказал адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, подчеркнув, что с 27 августа его подзащитный будет знакомиться с материалами уголовного дела.

13 декабря 2016 года Юрий Дмитриев был задержан, а позднее арестован, по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении своей приемной дочери (на тот момент ей исполнилось 11 лет).

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери. При этом глава карельского "Мемориала" был приговорен к 2,5 годам свободы за незаконное хранение деталей гладкоствольного охотничьего ружья.

С учетом того, что тот уже отбыл в СИЗО почти весь срок, Дмитриев провел в заключении три месяца. Прокуратура же требовала для краеведа 9 лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

14 июня Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

27 июня Дмитриев был вновь задержан Следственным комитетом России по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью, а на следующий день арестован на два месяца. 23 июля Верховный суд Карелии рассмотрел жалобу адвокатов Дмитриева на арест и оставил меру пресечения без изменения.

62-летний публицист и краевед Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.