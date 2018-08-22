Сергей Бубка оправдан по делу о коррупции в IAAF, но расследование продолжается

Первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка оправдан Антикоррупционным легкоатлетическим органом (AIU) по делу о коррупции. Однако расследование по-прежнему продолжается.

Если быть точнее, антикоррупционный орган на данный момент принял решение не предпринимать никаких действий в отношении Бубки, который в сентябре 2017 года был обвинен французской газетой Le Monde в коррупции. Тогда издание сообщило, что Бубка перечислил 45 тысяч долларов на счет офшорной компании New Mills Investments Ltd, бенефициаром которой является бывший казначей IAAF и президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

"AIU принял решение не предпринимать никаких дальнейших действий в отношении Сергея Бубки в связи с обвинениями, которые были опубликованы в газете Le Monde в сентябре 2017 года, — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС. — Основываясь на имеющейся на данный момент информации, не видно никаких нарушений правил IAAF со стороны Бубки. Уголовное расследование продолжается, AIU будет следить за ним и появлением новых доказательств в этом деле".