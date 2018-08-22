Убийство инвалида на Урале: арестованы двое подростков

На два месяца по делу об избиении до смерти 20-летнего инвалида арестован еще один подросток в Свердловской области. 17-летний молодой человек арестован Березовским горсудом до 20 октября. Днем ранее был арестован его 16-летний подельник. Решение об аресте третьего подростка будет принято 23 августа.

Подростки заманили 20-летнего инвалида за гаражи – позвали пить пиво, сообщает "Интерфакс". Там они стали издеваться над ним, избили, прыгали на его голове, били ногами. При этом 13-летняя девушка снимала все происходящее на камеру телефона.

Избитый инвалид скончался от черепно-мозговой травмы. Его тело было найдено 10 августа недалеко от дома на улице Исакова в Березовском.

Полиция нашла участвовавших в избиении четырех подростков 14-17 лет. Им предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего – часть 4 статьи 11 Уголовного кодекса России. Один из обвиняемых уже был судим. Именно он активнее других избивал инвалида.

Расследование уголовного дела об убийстве инвалида взято на контроль в Следственном комитете России.

Снимавшая на видео экзекуцию 13-летняя девушка может быть направлена в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей на срок до трех лет.