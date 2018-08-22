Задерживаемый в Ростове подозреваемый в педофилии молил Бога о прощении. Видео

Сегодня, 22 августа на Северном рынке Ростова на школьницу напал крупный мужчина и повалил свою жертву на землю. На крики девочки сбежались продавцы и прохожие и остановили агрессора.

Примечательно, что наиболее активную роль при задержании неадекватного мужчины сыграли женщины. По словам очевидцев, у агрессора были "обезумевшие глаза".

Поваленный на пол и лишенный возможности сопротивляться мужчина, который минутой ранее напал на беззащитную девочку, несколько раз прокричал: "Господи прости!"

Затем нападавшего передали в руки работникам правоохранительных органов. В настоящее время Следственный комитет России начал проверку инцидента, во время которой "будут выяснены обстоятельства произошедшего и оценено психическое состояние задержанного".