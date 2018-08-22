Кокорин восстановился после травмы и вернулся в общую группу "Зенита"

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кокорин вернулся в общую тренировочную группу своей команды. Форвард в марте получил разрыв крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига".

Как сообщает ТАСС, в среду, 22 августа, "Зенит" провел тренировку перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против норвежского "Мольде". Кокорин и полузащитник Эмануэль Маммана провели занятие в общей группе.