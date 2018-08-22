Российский триколор объединил несколько поколений

Россия отмечает День Государственного флага. 22 августа 91-го года было законодательно решено считать трехцветное полотнище национальным флагом Российской Федерации. И с этого момента каждое 22 августа — это еще и впечатляющие видеокадры в честь одного из главных символов государства.

Патриотический флэшмоб на Поклонной горе объединил сотрудников Росгвардии и МЧС, ветеранов Вооруженных сил и юных волонтеров. Российский триколор на площади Победителей. И в самом деле, что может быть торжественнее: воплощение духа и смыслов отечественной истории, славных страниц прошлого, настоящего и будущего Российского государства.

Триколор площадью около 1000 квадратных метров. "Именно под этим флагом в современной России совершено так много побед, которыми мы гордимся", — добавляет пресс-секретарь Музея Победы Павел Кудрявцев.

Самый большой флаг в Дальневосточном федеральном округе развернули во Владивостоке. В Хабаровске, на набережной Амура, с большим российским флагом танцевали, бело-сине-красные ленточки раздавали у станций метро Екатеринбурга, в Якутске на улицы вышел едва ли не весь город. Среди участников акции много молодых спортсменов.

В Новороссийске волонтеры раздали гостям специальную безопасную сухую краску. В условленный момент участники одновременно стали разбрасывать ее, окрашивая себя и окружающих в цвета российского триколора. В Казани День флага прошел в парке Кырлай: здесь была организована интерактивная программа, где можно было узнать историю государственного флага и интересные факты о нем.

В Геленджике вынесли флаг длиной 30 метров, в Севастополе развернули полотнище в 50 метров, а в Тамбове стяг был уже 84 метра. В Краснодаре флаг несли казаки. В Красноярске в честь праздника с флагами и вовсе поплыли 400 километров. Пловцы меняли друг друга на дистанциях — вода порой была всего 12 градусов.

"Дистанция была очень тяжелая, порой бывали такие волны, что захлестывали, тяжело было дышать. Но мы справились", — рассказывает чемпион России по плаванию в ледяной воде Ярослав Доценко.

Триколоры украсили фасады домов, студенческих общежитий, гостиниц и госучреждений. "Акция называется "Россия в каждом окне". Молодежь ОНФ проводит ее в большинстве регионов", — говорит активист молодежного движения ОНФ Галина Щекотина.

Впервые поднятый над русским кораблем "Орел" больше 300 лет назад и официально провозглашенный государственным Петром I, триколор сегодня развивается уже над современными судами, дипмиссиями, воинским частями, зданиями исполнительной и законодательной власти. Вместе с альпинистами он покорял недоступные вершины, с космонавтами преодолевал гравитацию, а однажды был установлен на дне Ледовитого океана. Под его трехцветным шелком гордая держава продолжает свою великую историю.