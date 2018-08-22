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22 августа 201820:16 Александр Христенко

Трампу грозит импичмент: его экс-советник признался в подкупе по приказу шефа

Над Трампом замаячил импичмент. Бывший личный юрист Майкл Коэн под присягой признался, что в 2016-м, перед выборами, совершил подкуп по поручению Трампа. В американской прессе уже обсуждают варианты отстранения президента от должности, особенно, если после промежуточных выборов в Конгресс большинство получат его оппоненты — демократы. Трамп сохраняет внешнее спокойствие и пишет в Twitter, что если кто-то ищет хорошего юриста, к Майклу Коэну обращаться не стоит.

На фасаде фешенебельного "Трамп-отеля" появилась проекция — преступник! Америка вновь взбудоражена новостями о возможном импичменте президента.

Сразу двое высокопоставленных сотрудников из его предвыборной команды, признаны виновными. Первый фигурант — бывший руководитель штаба Пол Манафорт. Присяжные вынесли вердикт: он будет осужден по 8 обвинениям из 18, предъявленных спецпрокурором Мюллером. Правда, все касаются финансовых махинации и ни одно не говорит о сговоре с Россией. Впереди у него еще один суд — за то, что не зарегистрировался иностранным агентом. Но опять же работал Манафорт не на Россию, а на Украину.

Второй фигурант уголовного дела — личный адвокат Трампа Майкл Коэн под давлением ФБР сдался Мюллеру сам. Это охота на ведьм — заявил американский президент.

"Я очень сочувствую Полу Манафорту и его семье. "Правосудие" потребовало 12 лет заключения и, помимо всего прочего, оказывало на него огромное давление. В отличие от Майкла Коэна, Манафорт не раскололся и не стал придумывать истории, чтобы пойти на сделку с "правосудием", — написал американский президент.

Коэн признался в уклонении от уплаты налогов, но главное, что во время предвыборной гонки по указанию Трампа он заплатил двум женщинам за молчание. 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс и 150 тысяч долларов модели Playboy Карен Макдугал.

Кроме морального аспекта для Трампа могут быть и юридические последствия — деньги были корпоративными, принадлежали компании Трампа. Что трактуется как нарушение правил избирательной компании. Сразу зазвучали громкие обвинения — что это была попытка повлиять на выборы.

"Понятно, что президент тоже несет ответственность. Финансирование предвыборной кампании и электронное мошенничество не случайны и по-настоящему важны для президента. Эти преступления предполагают использование системы в своих интересах для получения победы на выборах. Это очень серьезно", — заявил Гарри Литман, бывший прокурор США.

Но самое опасное для президента США, скорее всего, еще впереди. "Расколовшийся" Коэн — не просто нанятый на время выборов сотрудник. Он более 10 лет работал на Трампа, был вице-президентом его компании и личным советником.

"Майкл Коэн знает информацию по некоторым вопросам, которые заинтересуют спецпрокурора. И он будет счастлив рассказать Роберту Мюллеру всё, что он знает", — говорит Ленни Дэвис, адвокат Майкла Коэна.

У Трампа есть своего рода неприкосновенность. Начать уголовное преследование действующего президента США — Минюст по заведенному правилу не может. Уже раздаются призывы обвинить сейчас, а судить потом. Правда, пока непонятно за что.

Противники Трампа уже мечтают о том, как он под тяжестью доказательств сам оставляет Белый дом. Другой вариант — долгая и сложная процедура импичмента. Важную роль здесь играет юридический комитет Палаты представителей и ключевую — сохранят ли республиканцы большинство. Таким образом, промежуточные выборы в Конгресс в ноябре могут стать для Америки и ее президента поистине судьбоносными.

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