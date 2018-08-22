6 минут в горящем самолете: после ЧП с сочинского рейса снялись 50 человек

Шесть минут полета, которые пришлось пережить пассажирам рейса Уфа — Сочи — они вряд ли когда забудут: прямо на взлете у лайнера загорелся один из двигателей. Экстренная посадка прошла без осложнений. Но эвакуировали всех по надувным трапам. После такого часть пассажиров отказались от перелета вообще. Но другие еще в горящем лайнере решали, продолжить ли отпуск.

Первые минуты после взлета. 200 метров над землей. Из левого двигателя вырываются даже не искры — языки пламени. В самолете — 222 человека, 50 из них — дети. Кто-то в салоне пытается говорить на отвлеченные темы — возможно, чтобы успокоить других пассажиров.

Все понимают, что до Сочи не долетят. Командир борта объявляет аварийную посадку. Систему пожаротушения летчики включают вручную. Автоматика в полете почему-то не сработала.

"Это профессиональные летчики, — отмечает советник руководителя Росавиации Сергей Извольский. — С учетом того, что не сработали системы пожаротушения, их выверенные, правильные действия не дали развиться по негативному сценарию данному происшествию".

Пока Ту-204 приземляется, на взлетно-посадочной полосе уже дежурят пожарные и скорые. Экстренная ситуация для пассажиров завершается спуском по аварийным трапам. Пострадавших нет. Обошлось.

В самой авиакомпании Red Wings комментировать происшествие не захотели. Ограничились сообщением на официальном сайте. Ту-204-100B разрабатывали еще советские инженеры. В мире сейчас эксплуатируют 43 такие машины. Авиакомпании России, Египта и Кубы. Самолеты допущены к полетам в страны Европейского союза, выполняют регулярные рейсы по всему миру, включая страны Северной и Южной Америки. Двигатели машины исключительно российские, собирают их на Пермском моторном заводе. И к их качеству до сегодняшнего дня претензий было не много.

Почему произошло возгорание, пока не ясно. Основная версия — попадание инородного предмета в двигатель. Так ли это — предстоит выяснить следователям. Экстренно приземлившийся в аэропорту Уфы борт сейчас изучают эксперты. Пассажиры, после пережитого все же вылетели к месту назначения на резервном Ту-204. Самолет в Сочи приземлился без нареканий.

Впрочем, в Сочи полетели не все. От второй попытки, после огненного приземления, отказались 50 человек. Отпуск они решили провести дома.